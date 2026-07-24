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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس ودية الأهلي أمام النصر

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي حقق فوزًا كبيرا على النصر وديا بنتيجة 5-1، والمباراة كانت على 3 أشواط، وكل شوط كان 40 دقيقة.
 

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الشوط الاول انتهى بدون أهداف، والأهلي فاز في الشوط الثاني 3-1، وسجل في الثالث هدفين، لتصبح النتيجة 5-1.

وأوضح أن أهداف الأهلي سجلها كل من جراديشار (هدفين) وحسين الشحات، وأقطاي عبدالله، وسمير محمد.

وأشار إلى أن تشكيل الشوط الأول شهد مشاركة كل من حمزة علاء، ياسين مرعي، هادي رياض، أحمد عيد، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، عمر الساعي، علي محمود، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، محمد شريف

الأهلي جراديشار أقطاي عبدالله حسين الشحات ياسين مرعي كريم الدبيس أحمد نبيل كوكا

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