التليفزيون الإيراني: انفجارات متتالية تهز جزيرة قشم الاستراتيجية

أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات متتالية في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران، دون صدور إعلان رسمي حتى الآن يوضح أسبابها أو طبيعة المواقع التي تعرضت لها.



وبحسب وسائل إعلام إيرانية، شهدت الجزيرة حالة من الاستنفار في المناطق المطلة على مضيق هرمز، بينما تواصل الجهات المختصة تقييم الأوضاع وحصر الأضرار المحتملة.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ موجة جديدة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية وقدرات بحرية إيرانية، في إطار التصعيد المستمر بين الجانبين.