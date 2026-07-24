قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
التليفزيون الإيراني: انفجارات متتالية تهز جزيرة قشم الاستراتيجية
الحرس الثوري يعلن تدمير صاروخ توماهوك أمريكي في محافظة كرمان
بلديات إسرائيلية تفتح الملاجئ تحسبا لتصعيد محتمل مع إيران
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب تحسبا لرد إيراني محتمل
يشكك في نزاهتنا.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أمير هشام
إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بينهم الاتحاد الأوروبي
ترامب: تعويض أضرار السفن المستهدفة من الأموال الإيرانية المجمدة
البابا تواضروس: في مصر لا تعرف الفرق بين مسلم ومسيحي.. والنيل صنع الوحدة الوطنية
لصالح المراهنات.. فتح تحقيق في شبهات التلاعب بمباريات كأس العالم
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أدهم حامد يحسم الجدل حول مستقبله مع بتروجيت

أدهم حامد
أدهم حامد
رباب الهواري

حسم أدهم حامد، لاعب وسط بتروجت، الجدل الدائر بشأن مستقبله، بعد تردد أنباء عن دخوله دائرة اهتمامات الأهلي وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أنه لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن، وأن تركيزه الكامل ينصب على مواصلة مشواره مع فريقه.

وأوضح حامد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ما أثير حول اهتمام الأهلي بضمه لم يتجاوز مرحلة التواصل مع وكلاء أعماله قبل نحو ثلاثة أسابيع، دون أن تصل أي مخاطبات رسمية سواء إلى إدارة بتروجت أو إليه شخصيًا.

كما نفى علمه بوجود مفاوضات مع بيراميدز، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي إخطار بشأن اهتمام النادي بالحصول على خدماته، لافتًا إلى أن أي استفسارات محتملة تمت من خلال وكلائه فقط، ولم ترتقِ إلى مرحلة المفاوضات الرسمية.

ونفى لاعب بتروجت ما تردد بشأن وضعه شروطًا خاصة للانتقال إلى الأهلي، مؤكدًا أن جميع الملفات المتعلقة بالعقود أو المقابل المالي يتولاها وكلاء أعماله بالتنسيق مع إدارة نادي بتروجت، بعيدًا عن تدخله المباشر في تلك التفاصيل.

وأشار إلى أنه طلب من وكلائه عدم إخباره بأي مفاوضات إلا في حال وصول عرض رسمي، حتى لا ينشغل بأمور قد تستغرق وقتًا طويلًا وتؤثر على تركيزه داخل الملعب، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه لاعبًا في صفوف بتروجت بنسبة كاملة في الوقت الحالي.

وأكد حامد أن تمثيل أندية بحجم الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز يعد حلمًا مشروعًا لأي لاعب، لكنه شدد على أن الأولوية بالنسبة له الآن هي تقديم أفضل مستوى مع بتروجت، موضحًا أنه يجيد اللعب في مركزي الارتكاز الدفاعي والمتقدم وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

وفي ختام تصريحاته، أشار لاعب بتروجت إلى أن المنافسة على لقب الدوري المصري ستظل قوية بين الأهلي والزمالك، كما أثنى على جماهير الزمالك، مؤكدًا أنها كانت دائمًا عنصر الدعم الأبرز للفريق، خاصة خلال الفترات الصعبة التي مر بها النادي


 

بتروجيت الاهلي الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. التعليم تحسم الجدل

سعر الذهب

يواصل الصعود .. الذهب يرتفع 170 جنيها الآن

موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

بعد ساعات الذروة الحارقة .. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

حالة الطقس غدا

حالة الطقس غداً الجمعة.. هل تستمر الموجة الحارة الأسبوع المقبل؟

رحلات جوية

سماء الشرق الأوسط تحت التهديد.. أمريكا تطالب رعاياها بالاستعداد لإلغاء الرحلات

نتنياهو

بعد الصفقة النووية .. تعليق مفاجئ من نتنياهو بشأن احتمالية انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام

الزمالك

أحمد حسن يكشف تطورًا جديدًا داخل الزمالك بشأن الرخصة الإفريقية

الطقس

بعد سخونة ملتهبة | الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة

ترشيحاتنا

الزمالك

أمير هشام: غموض في الزمالك.. تأخر توقيع عقود رازوفيتش وتعطيل عودة الأجانب

الزمالك

خالد الغندور: الزمالك سدد مستحقاته والرخصة الإفريقية في الطريق

منتخب مصر

ناصر الخليفي يهنئ هاني أبو ريدة بمشاركة منتخب مصر في كأس العالم وبلوغ دور الـ16

فيديو

التين الشوكي

فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد