أدهم حامد يحسم الجدل حول مستقبله مع بتروجيت

حسم أدهم حامد، لاعب وسط بتروجت، الجدل الدائر بشأن مستقبله، بعد تردد أنباء عن دخوله دائرة اهتمامات الأهلي وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أنه لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن، وأن تركيزه الكامل ينصب على مواصلة مشواره مع فريقه.

وأوضح حامد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ما أثير حول اهتمام الأهلي بضمه لم يتجاوز مرحلة التواصل مع وكلاء أعماله قبل نحو ثلاثة أسابيع، دون أن تصل أي مخاطبات رسمية سواء إلى إدارة بتروجت أو إليه شخصيًا.

كما نفى علمه بوجود مفاوضات مع بيراميدز، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي إخطار بشأن اهتمام النادي بالحصول على خدماته، لافتًا إلى أن أي استفسارات محتملة تمت من خلال وكلائه فقط، ولم ترتقِ إلى مرحلة المفاوضات الرسمية.

ونفى لاعب بتروجت ما تردد بشأن وضعه شروطًا خاصة للانتقال إلى الأهلي، مؤكدًا أن جميع الملفات المتعلقة بالعقود أو المقابل المالي يتولاها وكلاء أعماله بالتنسيق مع إدارة نادي بتروجت، بعيدًا عن تدخله المباشر في تلك التفاصيل.

وأشار إلى أنه طلب من وكلائه عدم إخباره بأي مفاوضات إلا في حال وصول عرض رسمي، حتى لا ينشغل بأمور قد تستغرق وقتًا طويلًا وتؤثر على تركيزه داخل الملعب، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه لاعبًا في صفوف بتروجت بنسبة كاملة في الوقت الحالي.

وأكد حامد أن تمثيل أندية بحجم الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز يعد حلمًا مشروعًا لأي لاعب، لكنه شدد على أن الأولوية بالنسبة له الآن هي تقديم أفضل مستوى مع بتروجت، موضحًا أنه يجيد اللعب في مركزي الارتكاز الدفاعي والمتقدم وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

وفي ختام تصريحاته، أشار لاعب بتروجت إلى أن المنافسة على لقب الدوري المصري ستظل قوية بين الأهلي والزمالك، كما أثنى على جماهير الزمالك، مؤكدًا أنها كانت دائمًا عنصر الدعم الأبرز للفريق، خاصة خلال الفترات الصعبة التي مر بها النادي



