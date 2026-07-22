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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محسن صالح يطالب بتطوير الدوري المصري: متفائل بموسم قوي

محسن صالح
محسن صالح
علا محمد

أكد محسن صالح نجم الكرة المصرية السابق تفاؤله بالموسم الجديد من الدوري المصري متوقعا أن يكون الدوري أكثر قوة نتيجة لعدة أسباب.

وكتب محسن صالح عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس) : "متفائل بمستوي فني عالي الجودة للدوري الموسم القادم ففترة الراحة طويلة والتخطيط أخد وقته، وتم الاعتماد علي أهل التخصص في التفاوض والتعاقد مع الأجهزة".

وأضاف: "التكلفه أكيد زادت بعد ارتفاع أسعار اللاعبين والمدربين مطلوب تطوير اللوائح لفرض الانضباط وعودة الجماهير وإصلاح لجنة الحكام والفار".

وقد يشهد الموسم الجديد من الدوري المصري العديد من التغييرات في صفوف الكبار خاصة على صعيد المدربين واللاعبين الجدد، حيث أبرم الأهلي وبيراميدز الكثير من الصفقات كما قاما بتغيير المدير الفني.

محسن صالح الدوري المصري لجنة الحكام الأهلي بيراميدز

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