منتخب الديوك تايه| محسن صالح: إسبانيا خنقت فرنسا.. وإنجلترا تقدم «الكرة الأشمل» في المونديال

علق محسن صالح نجم الأهلي والمدير الفني السابق لمنتخب مصر، على المواجهات الأخيرة في كأس العالم 2026، مشيدًا بالتنظيم التكتيكي لمنتخب أسبانيا.

وتحدث صالح عن مباراة إسبانيا وفرنسا، عبر تصريحات تلفزيونية، وقال: "منتخب إسبانيا يجيد اللعب في المساحات الضيقة، على نقيض منتخب فرنسا الذي يلعب في المساحات فقط".

وأضاف: "ذكاء الإدارة الفنية في اللقاء لمنتخب إسبانيا؛ حرم فرنسا من ميزة المساحات، وظهر منتخب الديوك تايه في الملعب".

وأوضح أن منتخب إنجلترا لا يقدم “الكرة الأجمل” في المونديال، ولكنه يقدم "الكرة الأشمل".



في سياق متصل بالبطولة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب أتلانتا الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله كل منتخب لحجز مقعده في المباراة النهائية.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة beIN Sports MAX 1، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.