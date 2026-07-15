شغب وحرائق في باريس بعد وداع فرنسا للمونديال

شهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الفرنسية أعمال شغب وحرائق واشتباكات متفرقة عقب خسارة منتخب فرنسا أمام إسبانيا بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في أحداث أعادت أجواء التوتر إلى الشوارع بعد نهاية المباراة.

وجاء خروج المنتخب الفرنسي من البطولة بعد خسارته أمام إسبانيا بهدفين دون رد، ليتبخر حلم "الديوك" في الوصول إلى النهائي، وهو ما أثار حالة من الغضب بين عدد من الجماهير التي خرجت إلى الشوارع عقب صافرة النهاية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران، إلى جانب وقوع اشتباكات وأعمال تخريب في بعض المناطق، وسط انتشار أمني مكثف لمحاولة السيطرة على الموقف.

وتشير التقارير إلى أن الاضطرابات كانت في عدة مدن، بينما انتشرت مشاهدها بسرعة عبر المنصات المختلفة.

⚽️ MàJ | Lille Flandres : Plusieurs feux sont allumés https://t.co/eeKVVGsWKV pic.twitter.com/qk7g8pA16N — French Report (@french_report78) July 14, 2026