رئيس زراعة الشيوخ يكشف لـ"صدى البلد" عن حلول عاجلة لزيادة إنتاجية الفدان في مصر

قال النائب محسن البطران ، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، إن هناك عاملا نغفله وهو التوسع الرأسي وهو عبارة عن زيادة إنتاجية الفدان ، فعلى سبيل المثال نجد أن متوسط إنتاجية القمح من 25 عام كانت 12 أردب وهو لا يكمل 2 طن تقريبا للفدان.

وأضاف البطران خلال حواره ل " صدى البلد ” أنه كان هناك عالم جليل رحمه الله عليه بدأ يعمل على هذه النقطة واسمه عبد السلام جمعة وهو عالم من علماء مركز البحوث الزراعية واستطاع بالعلم ومجموعة من العلماء أن يرفع إنتاجية الفدان كمتوسط لـ 18 ، بما يعني رفع 6 أردب للفدان أي طن لأن الطن 6 أردب ، وحينما رفع طن وإذا قمنا بضربه في 3 ملايين فدان سيكون لدينا 3 ملايين طن عن طريق هذا التوسع الرأسي ، وهذا يحتاج إلى مجموعة من العلماء ومناطق أو حقول إرشادية ، ونأخذ هذه النتيجة و نخرج تقاوي محسنة ، وهذه التقاوي المحسنة تعطي لنا إنتاجية أعلى وتكون مقاومة للعطش والتغيرات المناخية ، ولذلك يظهر لنا التوسع الرأسي.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، أننا لدينا توسع أفقي وتبذل فيه الدولة مجهود كبير ، وهناك التوسع الرأسي نحتاج إلى الاهتمام بشكل أكبر.