رئيس تشريعية النواب: استزراع 4.5 مليون فدان أبرز إنجازات قانون جهاز مستقبل مصر

استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، مع تسوية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وإجراءات أقل تعقيدًا، تمكنه من أداء المهام والأهداف المنوطة به بكفاءة، والانطلاق بدور أكبر في دعم التنمية المستدامة، وفق نهج يوازن بين تعزيز التنافسية والحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي، بما يجسد دوره كشريك ومحفز للتنمية، وليس مهيمنًا عليها أو مستحوذًا عليها.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن حجم المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعكس مكانته كأحد الأذرع الاستراتيجية للدولة في تنفيذ رؤية القيادة السياسية، من خلال مشروعات تنموية كبرى وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح أن من أبرز إنجازات الجهاز مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، الذي يعد من أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، ويستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث نظم الإدارة والبنية التحتية.

وأضاف أن الجهاز أنشأ أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة، بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، بما يسهم في رفع كفاءة تخزين الحبوب، وتقليل الفاقد، وتعزيز منظومة الإمداد والتخزين وفق أحدث المعايير، بما يدعم قدرة الدولة على إدارة احتياطاتها الاستراتيجية وضمان استقرار الأسواق في مواجهة المتغيرات.

كما أشار إلى أن جهاز مستقبل مصر يدير شبكة توزيع تضم 1500 منفذ تحت اسم “سوبر توفير”، بما يعزز إتاحة السلع الأساسية في مختلف المحافظات، ويحقق التوازن داخل الأسواق، ويوفر المنتجات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضح أن الجهاز يمتلك مزارع ضخمة للإنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تبلغ نحو 180 ألف رأس، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان، ودعم الصناعات الغذائية، وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج واستقرار الأسواق، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي.

وكشف أن من بين مشروعات الجهاز مركز “سفنكس” لتجارة المحاصيل، الذي يعد أحد أكبر المشروعات اللوجستية التابعة له، بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن، بما يرفع كفاءة حركة المحاصيل ويعزز القدرة التشغيلية لمنظومة التجارة الزراعية.

وأضاف أن الجهاز يمتلك منظومة متكاملة تضم 12 مجزرًا للدواجن، تمثل ركيزة أساسية لسلاسل الإنتاج والتصنيع الغذائي، وتسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يدعم استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة، أوضح أن المشروعات التي ينفذها الجهاز بقدرة تصل إلى 2320 ميجاوات تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة، من خلال توفير مصادر طاقة نظيفة وموثوقة تعزز كفاءة المشروعات، وتواكب توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة.

وأشار كذلك إلى أن جهاز مستقبل مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITSAgro الإيطالية، شارك في إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية، بهدف إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات اللازمة لدعم التنمية الزراعية، وتلبية احتياجات سوق العمل وفق أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية.