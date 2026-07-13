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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لليوم الثالث على التوالي.. تضامن الشرقية يواصل تدريب الرائدات الاجتماعيات لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة"

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
محمد الطحاوي
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أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، لليوم الثالث على التوالي، تنفيذ البرنامج التدريبي للرائدات الاجتماعيات، في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لرفع كفاءة الكوادر الميدانية وتعزيز دورهن في نشر الوعي المجتمعي ودعم الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

واشار الي أنه يستهدف البرنامج تدريب 886 رائدة اجتماعية بمختلف الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة، من خلال سلسلة من الورش التدريبية التي تتناول عددا من المحاور المهمة، من بينها قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وبرامج التمكين الاقتصادي، والتربية الإيجابية من خلال برنامج "مودة"، ومزايا التأمينات الاجتماعية والتأمين على العمالة غير المنتظمة، وآليات استخدام منظومة MOSS لتسجيل الزيارات المنزلية، بالإضافة إلى تطبيق استمارة التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة.

ومن جانبها أكدت أماني رفاعي مدير إدارة المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن البرنامج التدريبي يشهد انتظاما وإقبالا كبيرا من الرائدات الاجتماعيات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تطوير قدراتهن المهنية، وتمكينهن من أداء دورهن الميداني بكفاءة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت أن الرائدات الاجتماعيات يمثلن حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ويقمن بدور مهم في نشر الوعي بالقضايا الاجتماعية ومتابعة الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والتعريف ببرامج التمكين الاقتصادي والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة استمرار البرنامج التدريبي حتى الانتهاء من تدريب جميع الرائدات المستهدفات بمختلف الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة.

واشارت الي أنه يأتي تنفيذ البرنامج في إطار توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، وحرص مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية على بناء كوادر ميدانية مؤهلة، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

بالشرقية وزارة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة للرائدات الاجتماعيات

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لليوم الثالث على التوالي.. تضامن الشرقية يواصل تدريب الرائدات الاجتماعيات لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة"

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
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