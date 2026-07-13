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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول فيديو الاعتداء على سيدة وخلع حجابها يثير الجدل.. محام يوضح حقيقة الواقعة

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
محمد الطحاوي
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو يظهر تعرض سيدة للاعتداء ونزع حجابها خلال تنفيذ قرار متعلق بتسليم أطفال بإحدي مراكز محافظة الشرقية ، حيث زعم عدد من المتداولين أن السيدة التي ظهرت في الفيديو هي محامية.

وفي المقابل، أوضح أحد المحامين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حقيقة الواقعة، مؤكدا أن السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو ليست محامية كما أشيع، وإنما هي والدة الأطفال التي حضرت لتنفيذ قرار رسمي بتسليم صغارها إليها، وكان ذلك بحضور محاميتها.

وأضاف المحامي أن الزميلة المحامية لم تظهر في مقطع الفيديو المتداول، وإنما كانت تقوم بتصوير الواقعة لتوثيق ما حدث، مشيرا إلى أنها تعرضت أيضا لاعتداء بسبب قيامها بتوثيق الأحداث.

وأكد المحامي في منشوره دعمه الكامل لكل من الأم التي ظهرت في الفيديو والزميلة المحامية، مشددا على ضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات أو نشر روايات غير صحيحة، حفاظا على الحقيقة ومنعا لإثارة البلبلة.

الشرقية محافظة الشرقية التواصل الاجتماعي مقطع فيديو

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