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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رطوبة وحرارة.. حالة الطقس اليوم الإثنين 13 يوليو 2026

طقس اليوم الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦
طقس اليوم الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦
ولاء عادل
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين 13 يوليو 2026، مشيرةً إلى أن البلاد تشهد أجواءً مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس حار رطب نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما تسجل مناطق جنوب البلاد طقسًا شديد الحرارة، في حين تميل الأجواء إلى الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل.

الرطوبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة

أوضحت الهيئة أن زيادة نسب الرطوبة تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة عن القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، لافتةً إلى أن القاهرة الكبرى تسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 35 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 37 درجة، فيما يسجل الوجه البحري 34 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة.

وأضافت أن السواحل الشمالية الغربية تسجل 30 درجة للعظمى و34 درجة للمحسوسة، بينما تبلغ العظمى على السواحل الشمالية الشرقية 31 درجة والمحسوسة 34 درجة، في حين تصل درجات الحرارة في شمال الصعيد إلى 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة، وتسجل جنوب الصعيد أعلى المعدلات بواقع 41 درجة للعظمى و42 درجة للمحسوسة.

سحب منخفضة وفرص محدودة لرذاذ خفيف

وأشارت الهيئة إلى احتمالية ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف من الأمطار على بعض المناطق، دون أن يكون له تأثير يُذكر.

شبورة مائية خلال الصباح

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية في الفترة الممتدة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، موضحةً أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط للرياح وارتفاع الأمواج على بعض السواحل

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على فترات متقطعة في معظم أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل، إلى جانب نشاط الرياح على شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

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