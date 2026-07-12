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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

حسام حسن
حسام حسن
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كشف الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مفاجأة من العيار الثقيل خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج معكم، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد.

وقال الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن “عملت عمليتين.. وقسطرة وركبت ثلاث دعامات خلال الفترة الأخيرة.. وكنت عامل نفسي مش شايف الانتقادات والحقيقي كنت شايف وكانوا بيشككوا في اني مش عارف حاجة في الكرة".

وتابع حسام حسن، أن :"يقال اني بجامل والحقيقة كنت حاطط ربنا رقم واحد.. احب الانتقادات واستفيد منها لكن ما حدث يقالي اني مليش في الكورة”.

حسام حسن عبر قناة أون 

استضاف برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، مساء اليوم الأحد، المدير الفني لمنتخب مصر، الكابتن حسام حسن، في حلقة خاصة يشاركه فيها عدد من أفراد أسرته.

حوار يجمع بين الرياضة والجوانب الإنسانية

تُذاع الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يتحدث حسام حسن عن أبرز المحطات في مسيرته الكروية لاعبًا ومدربًا، إلى جانب كواليس تجربته مع المنتخب المصري، والتحديات التي صاحبت مشواره في عالم كرة القدم.

كواليس خاصة من حياة المدير الفني للمنتخب

وتتناول الحلقة عددًا من المواقف الإنسانية والشخصية التي تجمع حسام حسن بأسرته، في أجواء تكشف جانبًا مختلفًا من حياته بعيدًا عن المستطيل الأخضر، كما تسلط الضوء على رحلته الطويلة في كرة القدم، وما حققه من إنجازات.

احتفاء بنجم الكرة المصرية

وتأتي استضافة حسام حسن في إطار اهتمام البرامج الحوارية بالرموز الرياضية المصرية، وإلقاء الضوء على تجاربهم ومسيرتهم، لا سيما بعد ارتباط اسمه بالعديد من المحطات المهمة في تاريخ الكرة المصرية، لاعبًا ومدربًا.

حسام حسن المنتخب الوطني كأس العالم

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