حقيقة رحيل إمام عاشور وشوبير.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تلقي النادي الأهلي عروضًا لعدد من نجومه، مؤكدًا عدم صحة الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات لضم إمام عاشور.

وأوضح محمد أبو علي أنه بعد الرجوع إلى ثلاثة مصادر وصفها بـ"المهمة جدًا"، لم يحدث أي تواصل بين أي مندوب بريطاني والدكتور عصام سراج، المدير التجاري بالنادي الأهلي، بشأن التعاقد مع إمام عاشور، خلافًا لما أثير في بعض وسائل الإعلام.

وأضاف أن النادي الأهلي لم يتلقَّ حتى الآن أي عروض رسمية لضم إمام عاشور أو مصطفى شوبير أو مروان عطية، مؤكدًا أن العرض الوحيد الموجود داخل النادي حتى كتابة هذه السطور هو عرض نادي الرياض السعودي للتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي قرر منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة أسبوعين عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات عقب انتهاء فترة الراحة، قبل السفر إلى إسبانيا للدخول في المعسكر الخارجي، الذي يأتي ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

ووضع عموتة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يركز على الجوانب البدنية والفنية، إلى جانب تطبيق أفكاره الخططية والتكتيكية، استعدادًا لانطلاق الموسم، مع التأكيد على أهمية الالتزام والانضباط منذ بداية فترة الإعداد.