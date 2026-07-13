مصطفى شوبير: أرتبط بعلاقات مميزة مع لاعبي الزمالك.. وحسام حسن يُحسب له ضم عناصر جديدة للمنتخب

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، أن سرعة رد فعله في التصدي للكرات تعود إلى التدريبات التي خضع لها منذ الصغر، مشيرًا إلى أن المهدي سليمان من الحراس المميزين، ويحرص دائمًا على تقديم النصائح له قبل المباريات.

وقال شوبير إنه يتمتع بعلاقات طيبة مع جميع لاعبي نادي الزمالك، بداية من محمود عبد الرازق "شيكابالا" قبل اعتزاله، وحتى أصغر اللاعبين في الفريق، مؤكدًا أن المنافسة داخل الملعب لا تؤثر على العلاقات الإنسانية بين اللاعبين.

وأضاف حارس الأهلي أنه شعر بالحزن بعد خسارة فريقه لقب الدوري هذا الموسم، لكنه أكد في الوقت نفسه أن نادي الزمالك استحق التتويج بالبطولة بعد المستوى الذي قدمه.

المواهب الشابة

وأشاد شوبير بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أنه مدرب جريء لا يخشى منح الفرصة لعناصر جديدة، مشيرًا إلى أن انضمام لاعبين مثل مصطفى زيكو وحمزة عبد الكريم إلى المنتخب يُحسب له ويعكس ثقته في المواهب الشابة.

