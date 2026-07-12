جولة مفاجئة لمحافظ دمياط لمتابعة جهود النظافة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين





أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولة مسائية مفاجئة، بمدينة الزرقا رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وتابع " المحافظ " متابعة جهود النظافة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بحضور المهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة بالمدينة والزام المحال التجارية والمطاعم بوضع صناديق قمامة امامها.

و أكد كذلك على التصدى للاشغالات والمخالفات ورفع ناتج هدم إحدى المنشآت ذات الخطورة الداهمة وتطهير الترع وجسر النيل

كما تفقد " المحافظ " شارع الثورة ، وتابع خطة الوحدة المحلية لتطوير الشارع ورفع كفاءته ورصفه .

وتفقد كذلك موقف سيارات الأجرة بالمدينة لمتابعة سير العمل به، و تجول بشارع كورنيش النيل وحديقة الطفل و التقى مع المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم والتعرف عن قرب على مشاكلهم ومطالبهم.