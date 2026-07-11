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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 17 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
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 استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن وغادرته 7 ، فيما وصل إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الميناء والتي تم التداول عليها 30 سفينة حاويات وبضائع عامة ، منها ناقلة الغاز المسال ( HELLAS DIANA ) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 299 مترا وبعرض 46 مترا .

ومن المقرر أن تقوم ناقلة الغاز بتفريغ شحنة تبلغ حوالي 72 ألفا و326 طنا من الغاز المسال، بعد تراكيها بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز ( UGDC ).

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم/السبت/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 11 ألفا و900 طن تشمل: 2850 طن يوريا و3986 طن كلينكر و513 طن أسمنت و4551 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28 ألفا و809 أطنان تشمل: 3540 طن ذرة و8513 طن خردة و12 ألفا و310 أطنان فول صويا و485 طن خشب زان و1995 طن أبلاكاش و1966 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 544 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 1669 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2961 حاوية مكافئة، كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134 ألفا و281 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 72 ألفا و622 طنًا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 2716 حركة.

وفيما يتعلق بالخط الملاحي (RORO) الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي ، فغادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) خلال رحلاتها للميناء بعد أن قامت بتداول 3410 أطنان .

وتضمنت خضروات وفواكه ومصنوعات معدنية وكابلات ألومنيوم ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات وأوتوبيسات منها بضائع تصدير متجهة إلى إيطاليا - هولندا - ألمانيا - إنجلترا - سلوفينيا – بولندا – النمسا – التشيك - المجر - فرنسا – أسبانيا - السويد، إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهة إلى دول الخليج، عمان - الإمارات - الكويت - السعودية - قطر - البحرين.

ميناء دمياط السفن الموجودة حاويات بضائع

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