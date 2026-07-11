طرق طبيعية لعلاج انسداد الشرايين.. احرص على اتباعها يوميا

يُعد تصلب الشرايين أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية، ويحدث نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول على جدران الشرايين، مما يعيق تدفق الدم إلى القلب وأعضاء الجسم المختلفة.

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

وتشير تقارير طبية إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الطبيعية والمغذيات المفيدة قد يساهم في الحد من تكوّن هذه الترسبات، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Healthline، هناك 15 نوعًا من الأطعمة قد تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والألياف وأحماض أوميجا 3 والعديد من المركبات النباتية المفيدة، ومن أبرزها ما يلي :

ـ التوت.. غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي التوت بجميع أنواعه، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأسود، على مركبات الفلافونويد والبوليفينول، التي تساعد في تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم وسكر الدم، مما يدعم صحة الشرايين ويقلل من تراكم الدهون بها.

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

ـ البقوليات:

تتميز الفاصوليا والبقوليات الأخرى باحتوائها على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين ضغط الدم وتقليل الالتهابات، كما تسهم في تحسين حساسية الإنسولين وصحة الأمعاء، وهي عوامل تقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

ـ الأسماك الدهنية:

تُعد الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3، مثل السلمون والسردين والماكريل، من أفضل الخيارات لدعم القلب، إذ تساعد على تقليل الالتهابات، وخفض الدهون الثلاثية، وتقليل احتمالية تكوّن الجلطات وتحسين تدفق الدم.

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

ـ الطماطم:

تحتوي الطماطم على مادة "الليكوبين"، وهي من مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل الالتهابات، ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة عند تناولها مع زيت الزيتون.

ـ البصل:

يرتبط تناول البصل بتحسين صحة الأوعية الدموية بفضل احتوائه على مركبات الكبريت، التي تساعد في تقليل الالتهابات، ومنع التصاق الصفائح الدموية، وزيادة إنتاج أكسيد النيتريك الذي يحافظ على مرونة الشرايين.

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

ـ الحمضيات:

البرتقال والليمون والجريب فروت من المصادر الغنية بالفلافونويدات ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الكوليسترول الضار من الأكسدة، وهي خطوة مهمة في الحد من تطور تصلب الشرايين.

ـ التوابل:

تشير الدراسات إلى أن الزنجبيل والقرفة والفلفل الحار وبعض التوابل الأخرى تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، كما تساعد في تحسين مستويات الدهون في الدم وتقليل تجمع الصفائح الدموية.

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

ـ بذور الكتان:

تحتوي بذور الكتان على الألياف والدهون الصحية ومركبات نباتية تساعد على خفض الكوليسترول وتقليل الالتهابات، وهو ما قد يساهم في الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية، مع ضرورة طحنها قبل تناولها للاستفادة من عناصرها الغذائية.

ـ الخضروات الصليبية:

يشمل هذا النوع البروكلي والكرنب والقرنبيط، وقد أظهرت الأبحاث ارتباط تناولها بانخفاض ترسبات الكالسيوم داخل الشرايين وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

ـ البنجر:

يُعد البنجر مصدرًا غنيًا بالنترات الطبيعية التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات.

ـ الشوفان:

يساعد الشوفان في خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان، كما يحتوي على مضادات أكسدة قد تساهم في تقليل الالتهابات داخل الشرايين.

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

ـ المكسرات والبذور:

تساهم المكسرات، مثل اللوز والجوز، بالإضافة إلى البذور، في خفض الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول الجيد، وتحسين ضغط الدم، فضلاً عن دعم صحة الأوعية الدموية.

ـ الخضروات الورقية:

تتميز السبانخ والجرجير والخس والكرنب الأخضر باحتوائها على النترات الطبيعية والبوتاسيوم، اللذين يساعدان في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

ـ الشوكولاتة الداكنة:

تشير بعض الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على أكثر من 70% من الكاكاو قد تساعد في تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، لكن يُنصح بتناولها باعتدال بسبب احتوائها على الدهون والسكر.

ـ زيت الزيتون البكر الممتاز:

يُعتبر زيت الزيتون أحد أهم مكونات النظام الغذائي المتوسطي، إذ يحتوي على مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

كيف يحدث انسداد الشرايين؟

يحدث تصلب الشرايين نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى على جدران الشرايين، وهو ما يؤدي إلى تضييقها وإعاقة تدفق الدم. ويزداد خطر الإصابة بهذه الحالة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو ضغط الدم، أو مرض السكري، أو السمنة، أو التدخين، أو قلة النشاط البدني، أو اتباع نظام غذائي غير صحي.

ويؤكد الخبراء أن اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الخضروات والفواكه والأسماك والبقوليات والشوفان وزيت الزيتون والمكسرات يمكن أن يساهم بشكل كبير في حماية الشرايين وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، فإن هذه الأطعمة تُعد جزءًا من نمط حياة صحي، ولا تغني عن العلاج أو المتابعة الطبية لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول.