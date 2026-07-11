أحمد شوبير يعلق بعد تكريم نجله مصطفى من الرئيس: الحمد والشكر لله

علق الإعلامي أحمد شوبير على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنجله مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني، معربًا عن سعادته وفخره بهذه اللحظة.

مصطفي شوبير

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحمد والشكر لله.”

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كان هناك حالة مختلفة حدثت في مصر والعالم أجمع وقت مباريات المنتخب الوطني، وذلك دليل على ما قدم من أداء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه لـ لاعبي المنتخب الوطني:"انتوا دخلتوا البهجة والفرحة على قلوب الناس".

واسترسل: الفريق بذل جهد كبير للغاية وكنتوا مخلصين، والمنتخب الوطني ظهر في المباريات كفريق كبير، مشددا على أن شعبنا محب للرياضة.