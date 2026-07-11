قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة: احتفالية في ستاد القاهرة بإنجاز المنتخب الوطني الإثنين المقبل
الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر
وول ستريت جورنال: إسرائيل دفعت ترامب لتغيير طائرته بسبب «مخطط اغتيال إيراني»
وزير البترول : فيلوكس-1X .. أعمق بئر بحرية في المنطقة بعمق مستهدف يبلغ 6000 متر
صحفية صدى البلد تفوز بجائزة الابتكار الزراعي 2026 لرواد التأثير في الإعلام العربي
وزير الرياضة : مشروع وطني لكرة القدم لاكتشاف المواهب وتصديرها للاحتراف
الغد: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب رسالة تقدير تصنع أجيالًا من الأبطال
جراديشار يقترب للعودة إلى الأهلي .. وقرار مرتقب من عموتة
حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2026 .. الرابط والأسعار والخطوات
وزير الرياضة: الرئيس السيسي أكد الاعتماد على القيادة الوطنية في تدريب المنتخبات القومية
الغندور يثير الجدل بشأن استبعاد مصطفى محمد وتألق زيكو وانضمام حمزة خلال المونديال
محدش بيساعد حد .. أمل رزق تبكي بعد تعرضها للسرقة 3 مرات في 10 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوليبالي يكسر صمته بعد وداع كأس العالم: أتحمل المسؤولية كاملة وسأدافع عن زملائي

كاليدو كوليبالي
كاليدو كوليبالي
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

خرج كاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال، عن صمته بعد وداع "أسود التيرانجا" منافسات كأس العالم 2026، إثر الخسارة الدرامية أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 3-2، مؤكدًا تحمله المسؤولية كاملة عن الإقصاء، ورافضًا الاتهامات التي طالت لاعبي المنتخب عقب نهاية المشوار.

وكان المنتخب السنغالي قريبًا من التأهل إلى دور الـ16 بعدما تقدم بهدفين دون رد، قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، ليحسم بطاقة العبور ويُنهي مشوار السنغال في البطولة.

حلم كأس العالم

وقال كوليبالي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كنا نريد أن نجعلكم تفخرون بنا، وأن نعيش هذه اللحظات معًا من جديد، وأن يستمر حلم كأس العالم لبلدنا لأطول فترة ممكنة، لكن للأسف لم نكن على قدر تطلعاتكم وطموحاتنا".

وأضاف: "أشكركم على ثقتكم وحبكم ودعمكم الذي لم يتغير أبدًا. لقد حملتم هذا الفريق حتى اللحظة الأخيرة، وكنتم في مستوى الحدث، بينما لم نكن نحن بالمستوى المطلوب".

أتحمل المسؤولية كاملة

وأكد قائد السنغال تحمله المسؤولية عن الخروج المبكر، قائلًا: "بصفتي قائدًا للمنتخب، أتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإقصاء. لم نقدم المستوى الذي يؤهلنا للاستمرار في البطولة، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها بكل تواضع".

وانتقد كوليبالي الهجوم الذي تعرض له اللاعبون بعد المباراة، مشيرًا إلى أن بعض الاتهامات تجاوزت حدود النقد الرياضي، وقال: "أتفهم الحزن والانتقادات المشروعة لأنها تعكس حب الجماهير للمنتخب، لكن قيلت وكتبت أشياء تجاوزت الإطار الرياضي، ولا يمكنني أن أسمح بتشويه شرف لاعبين دافعوا دائمًا عن ألوان السنغال بكل إخلاص".

لاعبي المنتخب ظلوا ملتزمين طوال البطولة

وشدد على أن لاعبي المنتخب ظلوا ملتزمين طوال البطولة، موضحًا: "رغم الأخطاء، فإن التزامنا ووحدتنا وحبنا لهذا القميص لم يتغير أبدًا. المجموعة بقيت متماسكة ومحترفة منذ اليوم الأول وحتى الأخير".

كما نفى كوليبالي ما تردد بشأن تدخله في اختيارات المنتخب، مؤكدًا: "لم أحدد يومًا لاعبًا يتم استدعاؤه، ولم أطلب استبعاد أي لاعب. المدرب وحده هو المسؤول عن جميع القرارات الفنية، سواء الاستدعاءات أو التشكيل أو الاختيارات".

واختتم قائد "أسود التيرانجا" رسالته قائلًا: "سأظل دائمًا أول المدافعين عن زملائي عندما يتم التشكيك في نزاهتهم بشكل غير عادل. هذا الإقصاء مؤلم للغاية، لكنه لا يجب أن يمحو كل ما حققه هذا الجيل لكرة القدم السنغالية".

كاليدو كوليبالي كوليبالي منتخب السنغال السنغال أسود التيرانجا كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب بلجيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

حسام حسن

عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

رافينيا

الهلال يغري رافينيا بعرض خيالي.. 50 مليون يورو سنويًا لخطف نجم برشلونة

سعفان وشوبير

أحمد ناجي : ما قدمه مصطفى شوبير في كأس العالم يؤكد قيمة سعفان الصغير

دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

تطورات جديدة بشأن زيادة مقاعد الأندية المصرية في أفريقيا.. موتسيبي يرحب ولقجع يوافق

بالصور

الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

هل يمكن أن يساعد فقدان الوزن في علاج سلس البول الإجهادي؟

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

طرق طبيعية لعلاج انسداد الشرايين.. احرص على اتباعها يوميا

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب
أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب
أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

صحة الشرقية: 134 ألف زيارة منزلية لتقديم خدمات علاجية لكبار السن وذوي الهمم| صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد