كوليبالي يكسر صمته بعد وداع كأس العالم: أتحمل المسؤولية كاملة وسأدافع عن زملائي

خرج كاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال، عن صمته بعد وداع "أسود التيرانجا" منافسات كأس العالم 2026، إثر الخسارة الدرامية أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 3-2، مؤكدًا تحمله المسؤولية كاملة عن الإقصاء، ورافضًا الاتهامات التي طالت لاعبي المنتخب عقب نهاية المشوار.

وكان المنتخب السنغالي قريبًا من التأهل إلى دور الـ16 بعدما تقدم بهدفين دون رد، قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، ليحسم بطاقة العبور ويُنهي مشوار السنغال في البطولة.

حلم كأس العالم

وقال كوليبالي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كنا نريد أن نجعلكم تفخرون بنا، وأن نعيش هذه اللحظات معًا من جديد، وأن يستمر حلم كأس العالم لبلدنا لأطول فترة ممكنة، لكن للأسف لم نكن على قدر تطلعاتكم وطموحاتنا".

وأضاف: "أشكركم على ثقتكم وحبكم ودعمكم الذي لم يتغير أبدًا. لقد حملتم هذا الفريق حتى اللحظة الأخيرة، وكنتم في مستوى الحدث، بينما لم نكن نحن بالمستوى المطلوب".

أتحمل المسؤولية كاملة

وأكد قائد السنغال تحمله المسؤولية عن الخروج المبكر، قائلًا: "بصفتي قائدًا للمنتخب، أتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإقصاء. لم نقدم المستوى الذي يؤهلنا للاستمرار في البطولة، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها بكل تواضع".

وانتقد كوليبالي الهجوم الذي تعرض له اللاعبون بعد المباراة، مشيرًا إلى أن بعض الاتهامات تجاوزت حدود النقد الرياضي، وقال: "أتفهم الحزن والانتقادات المشروعة لأنها تعكس حب الجماهير للمنتخب، لكن قيلت وكتبت أشياء تجاوزت الإطار الرياضي، ولا يمكنني أن أسمح بتشويه شرف لاعبين دافعوا دائمًا عن ألوان السنغال بكل إخلاص".

لاعبي المنتخب ظلوا ملتزمين طوال البطولة

وشدد على أن لاعبي المنتخب ظلوا ملتزمين طوال البطولة، موضحًا: "رغم الأخطاء، فإن التزامنا ووحدتنا وحبنا لهذا القميص لم يتغير أبدًا. المجموعة بقيت متماسكة ومحترفة منذ اليوم الأول وحتى الأخير".

كما نفى كوليبالي ما تردد بشأن تدخله في اختيارات المنتخب، مؤكدًا: "لم أحدد يومًا لاعبًا يتم استدعاؤه، ولم أطلب استبعاد أي لاعب. المدرب وحده هو المسؤول عن جميع القرارات الفنية، سواء الاستدعاءات أو التشكيل أو الاختيارات".

واختتم قائد "أسود التيرانجا" رسالته قائلًا: "سأظل دائمًا أول المدافعين عن زملائي عندما يتم التشكيك في نزاهتهم بشكل غير عادل. هذا الإقصاء مؤلم للغاية، لكنه لا يجب أن يمحو كل ما حققه هذا الجيل لكرة القدم السنغالية".