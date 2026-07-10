مانى يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب السنغال.. تفاصيل

أعلن ساديو ماني، نجم منتخب السنغال ونادي النصر السعودي، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب أسود التيرانجا، بعد الخروج من دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة ما بين 11 يونيو الماضي و19 يوليو الجاري.



وحسب بيان، نقلًا عن النجم السنغالي، نشرته صحيفة "لو كوتيديان" السنغالية، أكد فيه أن مشواره مع منتخب أسود التيرانجا انتهى بعد مشاركته في كأس العالم الأخيرة 2026.



وتابع : "بذلت قصارى جهدي من أجل الدفاع عن ألوان قميص المنتخب".

وختم: "أشكر كل جماهير السنغال على الدعم الذي ساهم في تحقيق النجاحات مع المنتخب خلال السنوات الماضية".

وقد خرج منتخب السنغال من دور الـ32 بالمونديال بعد الخسارة أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 3-2.

وقد ساهم ماني في تتويج منتخب السنغال بلقب أمم إفريقيا عام 2022، وكذلك عام 2025، قبل أن يقرر الكاف منح اللقب إلى منتخب المغرب، وصيف البطولة.