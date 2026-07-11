مصرع 15 سائحًا هنديًا إثر انقلاب زورق قبالة جزيرة فو كووك الفيتنامية

أعلنت السفارة الهندية في هانوي، اليوم السبت، مصرع 15 سائحًا هنديًا؛ إثر انقلاب زورق سريع كانوا يستقلونه قبالة جزيرة فو كووك الفيتنامية، فيما تم إنقاذ 21 شخصًا.

وكان على متن الزورق 36 شخصًا، بينهم 32 سائحًا هنديًا و4 من أفراد الطاقم المحلي، وفقًا للسفارة.

وذكرت وسائل إعلام فيتنامية أن السياح كانوا في طريق العودة من رحلة بين الجزر عندما انقلب الزورق على بعد نحو 400 متر من جزيرة هون ماي روت نجواي التابعة لأرخبيل آن ثوي قبالة سواحل فو كووك، فيما لم تُعرف أسباب الحادث حتى الآن.

وشاركت زوارق سياحية قريبة في انتشال الركاب من المياه قبل انضمام قوات حرس الحدود والبحرية وخفر السواحل وجهات أخرى إلى عمليات البحث والإنقاذ، بينما أفاد شهود عيان بأن عددًا من الركاب ظلوا محاصرين داخل الزورق المقلوب، مما صعّب عمليات الإنقاذ.

وأفادت تقارير محلية بأنه تم انتشال جثامين جميع الضحايا. وقال أحد الناجين، ويدعى نيرمال كومار، إن "موجة كبيرة ضربت الزورق، فتمكن نحو 20 شخصًا من الخروج، بينما علق الآخرون داخله"، مشيرًا إلى أن الزورق كان مغلقًا، وأنه ورفيقًا له نجيا؛ لوجودهما في المقدمة، في حين حوصر الركاب الذين كانوا في الخلف.

وأضاف أن مشغلي الزورق اتخذوا إجراءات السلامة اللازمة.

من جانبه، أمر رئيس الوزراء الفيتنامي لي مينه هونج بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عنه، كما وجه بمراجعة إجراءات السلامة في الممرات المائية والمناطق السياحية المماثلة.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن بالغ حزنه إزاء الحادث، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن السفارة والقنصلية الهنديتين في فيتنام تقدمان جميع أشكال الدعم الممكن، وأن المسؤولين الهنود على تواصل مستمر مع السلطات الفيتنامية.