رامي ربيعة: كلنا كنا على قلب رجل واحد عشان نرفع اسم مصر عاليا

وجه رامي ربيعة لاعب منتخب مصر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمه للمنتخب .



وتابع رامي ربيعة في كلمته في لقاء مع الرئيس السيسي:" أشكر الرئيس السيسي على الاستقبال الكريم وأشكر لاعبي المنتخب والجهاز الطبي على المجهود الرائع ".

وأكمل رامي ربيعة :" كان جوانا مشاعر كثيرة إننا عايزين نطلع كل حاجة عندنا عشان نرفع اسم مصر عاليا وقدرنا نعمل ده بمساعدة الجهاز الفني واللاعبين".

وتابع رامي ربيعة :" كلنا كنا على قلب رجل واحد وعايزين نحقق حاجة كويسة".

رامي ربيعة لاعب منتخب مصر في لقاء مع الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط. وقد التُقطت صورة تذكارية جمعت السيد الرئيس بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.

