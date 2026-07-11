أول تعليق من عامل الدليفري بعد استقبال منتخب مصر: لحظة عمري ولن أنساها

أعرب عامل الدليفري الذي تصدّر المشهد خلال احتفالات استقبال بعثة منتخب مصر عقب العودة من كأس العالم 2026 عن سعادته الكبيرة بعد لقائه بالجهاز الفني ولاعبي المنتخب، مؤكدًا أن ما حدث سيظل من أجمل لحظات حياته.

وقال في تصريحات عقب الاستقبال: "الجهات المختصة تواصلت معي وطلبت مني الحضور لمقابلة الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن ومنتخب مصر."

وأضاف: "وقفت والتقطت صورًا مع العميد، وتحدث معي وسلّم عليّ، وقال لي من أول لحظة وأنا شايفك في الاحتفالية وكنت قلقان عليك وخايف تقع."

وتابع: "أنا سعيد جدًا لأنني قابلت الكابتن واللاعبين، وهفضل فخور بيهم طول عمري، ومكنتش مصدق نفسي من الفرحة وأنا بتصور مع منتخب بلدي النهارده."

وكان عامل الدليفري قد لفت الأنظار خلال احتفالات الجماهير باستقبال بعثة منتخب مصر، قبل أن يتم توجيه دعوة له لمقابلة الجهاز الفني واللاعبين، في لفتة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.