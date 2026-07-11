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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ممول من الاتحاد الاوربي.. تفاصيل مشروع دعم التنمية الشاملة بـ4 محافظات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش
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تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية الجارية في 4 محافظات وهي (الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان)، من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت نحو 25% وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم التنمية الشاملة بالمحافظات، وتعزيز دور الإدارة المحلية في دفع عجلة الاستثمار وخلق فرص العمل.

دعم التنمية الشاملة بالمحافظات

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المشروعات تشمل إنشاء سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، وإنشاء مركز خدمات النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، وإنشاء المركز المتكامل لخدمات التمور والحاصلات الزراعية بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى إنشاء مركز الخدمات والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمحافظة الفيوم.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تعتمد على استغلال المزايا النسبية لكل محافظة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد المحلية، وتحسين مستوى الخدمات، وخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة القدرة التنافسية للمحافظات.

تطبيق منظومة حوكمة متكاملة

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة حرصت على تطبيق منظومة حوكمة متكاملة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، حيث تم بالتنسيق مع المحافظات تشكيل لجان محلية متخصصة للإشراف المباشر على التنفيذ، بالتوازي مع المكتب الاستشاري وفريق عمل مشروع الدعم الفني بالوزارة، وذلك لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة وتحقيق المستهدفات وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأشارت إلى أن اللجان تضم في عضويتها أساتذة من كليات الهندسة بالجامعات الإقليمية، إلى جانب ممثلين عن الإدارات الهندسية والتنفيذية والقانونية والمالية بالمحافظات، بما يضمن التكامل بين الخبرات الفنية والإدارية، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة خلال مراحل التنفيذ.

تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الأهمية الاقتصادية لهذه المشروعات لا تقتصر على إنشاء منشآت جديدة ، وإنما تمتد إلى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، من خلال تطوير عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، وتجهيز المنتجات محلياً مما يرفع من القيمة السعرية للمنتج النهائي، ويقلل من نسب الفاقد والهدر الناتجة عن النقل والتخزين غير الآمن، كما تسهم المشروعات في تنظيم الأسواق ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، خاصة من خلال إنشاء سوق الحبيل الحضري بمحافظة الأقصر، الذي يمثل خطوة هامة نحو تنظيم حركة التجارة الداخلية ونقل الباعة من العشوائية إلى إطار سوق حضري منظم، بما يعزز الانضباط داخل الأسواق، ويوفر بيئة تجارية آمنة ومستقرة تضمن حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء ، ويسهم في زيادة الموارد المحلية للمحافظات.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مراكز الخدمات الجديدة الخاصة بالتمور والزيتون والنباتات الطبية والعطرية ستدعم جاهزية المنتجات المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية، عبر الالتزام بمعايير الجودة ورفع كفاءة عمليات التجهيز والتعبئة، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات المصرية ويزيد من فرص جذب العملة الأجنبية.

محافظتي بني سويف والفيوم

في السياق ذاته تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، زيارة وفد مشروع الدعم الفني للوزارة لمحافظتي بني سويف والفيوم برئاسة الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني بالوزارة لمتابعة سير العمل بمشروع المركز الخدمي المُتكامل للنباتات الطبية والعطرية بسمسطا وإنشاء مركز الخدمات والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمحافظة الفيوم وعقد لقاءات مع مسئولي المحافظتين وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال لقاءه محافظ بني سويف بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة والاهتمام الذي توليه الدولة بملف النباتات الطبيه والعطرية.

وقد وجهت الدكتورة منال عوض فريق البرنامج بتكثيف الزيارات والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ، مؤكدة علي أهمية تضافر جهود كافة الجهات والأطراف المعنية من الوزارة والمحافظتين، لضمان تنفيذ الأعمال وفق الخطط المحددة .

التنمية الاقتصادية التنمية الشاملة بالمحافظات فرص العمل التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة

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