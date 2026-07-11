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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لخلق فرص عمل مستدامة.. استعدادات مكثفة بالتنمية المحلية لإطلاق مبادرة القرية المنتجة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش
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وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مسئولي الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة بالتعاون مع ممثلي وزارة الصناعة بإجراء زيارات ميدانية لمعاينة بعض المواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات المبادرة والتأكد من صلاحيتها الفنية والتنسيق مع المحافظات ومسئولي الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة ،وذلك في إطار متابعة التجهيزات والتحضيرات الجارية المتعلقة بإطلاق مبادرة القرية المنتجة.

مبادرة القرية المنتجة 

وفي هذا الإطار قام الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة والدكتورة ليلي شحاتة مساعد وزير الصناعة والدكتور أحمد الشرقاوي استشاري وزارة الصناعة بإجراء زيارات ميدانية لعدد من قرى محافظتي الغربية والقليوبية التي تم تطويرها في سياق مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، ومعاينة المواقع المقترحة وسلاسل الإمداد والمشروعات المغذية في نطاق المواقع المحددة، حيث كان في استقبالهم ومصاحبتهم كلا من الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس حسام الدين عبده نائب محافظ الغربية، ورؤساء المراكز والوحدات المحلية بالمحافظتين ومنسقي وحدات حياة كريمة .

وصرحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بأن مبادرة القرية المنتجة تستهدف البناء على مكتسبات تطوير البنية الأساسية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والانتقال لمرحلة دعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية القائمة على الميزة النسبية والتصديرية خاصة في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيجية ، واعادة استغلال المنشآت الخدمية التي تم إنشاء بديل لها في إطار  المبادرة الرئاسية والأراضي المملوكة للدولة  والمتصلة بالمرافق والخدمات العامة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المبادرة تهدف إلى دعم التكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة والإمداد للأنشطة الصناعية، وهو ما يساهم في توطين الصناعة وخفض معدلات الهجرة غير المخططة والعشوائية وخلق فرص عمل مستدامة في الريف المصري  والوصول لمستهدفات استراتيجية الصناعة وهدف الوصول إلي ١٠٠ مليار دولار صادرات

وقد شهدت زيارة الوفد المشترك من وزارتي التنمية المحلية والصناعة  الاطلاع على الفرص والميزات النسبية والأنشطة المغذية بالقرى المستهدفة والتشاور مع أصحاب الأعمال ومواطني القرى المستهدفة .

واختتم الوفد المشترك زيارته بلقاء مع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربيه ، الذي حرص على نقل شكره لوزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير الصناعه على دعمهم لمحافظة الغربية وحرصهم على استفادتها من المبادرة الطموحة للقرية المنتجة .

ووجهت الدكتورة منال عوض ، مسئولي الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة نحو مواصلة الزيارات الميدانية والتنسيقات الدقيقة لكافة المحافظات والقرى المستهدفة للتحضير الجيد لإطلاق المبادرة بالتعاون مع كافة الوزارات الشريكة.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة القرية المنتجة القليوبية الغربية منال عوض

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