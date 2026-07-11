في اليوم العالمي للسكان.. مصر الأولى عربيًا والـ13 عالميًا بـ108.6 مليون نسمة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم "السبت" بيانًا، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق الحادي عشر من يوليو من كل عام، تحت شعار «تحقيق آمال وتطلعات الشباب.. اليوم ومن أجل المستقبل».

وأوضح الجهاز أن عدد سكان العالم بلغ 8.3 مليار نسمة في يوليو 2026، فيما بلغ عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة لتحتل المرتبة الثالثة عشرة عالميًا، والثالثة أفريقيًا، والأولى عربيًا من حيث عدد السكان.

عدد سكان العالم

وأوضح الجهاز، وفقًا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة «مراجعة 2024»، أن عدد سكان العالم بلغ 8.3 مليار نسمة، منهم 1.3 مليار نسمة في الدول الأكثر تقدمًا، التي تضم أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، مقابل 7 مليارات نسمة في الدول الأقل تقدمًا، التي تشمل أفريقيا وآسيا باستثناء اليابان وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

الدول الأكثر سكانًا

وأشار إلى أن الهند والصين تتصدران قائمة الدول الأكثر سكانًا في العالم، وتمثلان نحو 35% من إجمالي سكان العالم خلال عام 2026، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ثم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، مع استمرار الهند في المرتبة الأولى عالميًا.

وأكدت بيانات الجهاز أنه من المتوقع أن تحافظ مصر على ترتيبها الثالث عشر عالميًا حتى عام 2035، على أن تتقدم إلى المرتبة الحادية عشرة عالميًا بحلول عام 2050.

معدل النمو السكاني العالمي

وأضاف أن معدل النمو السكاني العالمي بلغ 0.83% عام 2026، مقابل 0.05% فقط في الدول الأكثر تقدمًا، و0.97% في الدول الأقل تقدمًا، فيما سجلت بعض الدول معدلات نمو سالبة، من بينها الصين وإسبانيا وفنلندا، في مقابل معدلات مرتفعة في دول مثل الصومال والنيجر.

أوضح أن معدل وفيات الرضع بلغ 25.9 طفل لكل ألف مولود حي على مستوى العالم خلال عام 2026، بينما بلغ متوسط معدل الإنجاب الكلي عالميًا 2.23 طفل لكل سيدة في سن الإنجاب، وانخفض إلى 0.76 طفل في كوريا الجنوبية، و1.03 طفل في الصين، فيما ارتفع إلى 5.84 طفل في تشاد.

ووفقًا لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2025، بلغت نسبة النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن أي وسيلة لمنع الحمل في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عامًا نحو 64% على مستوى العالم، مقابل 53% في الدول العربية.

وعلى المستوى المحلي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر ارتفع من 94.8 مليون نسمة عام 2017 إلى 108.6 مليون نسمة في بداية عام 2026، بزيادة بلغت 13.8 مليون نسمة، موضحًا أن الذكور يمثلون 51.4% من السكان مقابل 48.6% للإناث.

وأشار إلى أن نسبة سكان الحضر بلغت 42.7% مقابل 57.3% لسكان الريف، فيما تصدرت محافظة القاهرة المحافظات الأكثر سكانًا بنحو 10.5 مليون نسمة، تلتها محافظة الجيزة بنحو 9.8 مليون نسمة.

كما ارتفعت الكثافة السكانية من 92.4 نسمة لكل كيلومتر مربع عام 2017 إلى 108.1 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2026.

وأكد أن المجتمع المصري لا يزال مجتمعًا فتيًا، حيث تمثل الفئة العمرية الأقل من 15 عامًا نحو 30.6% من إجمالي السكان، في حين لا تتجاوز نسبة كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر نحو 6.1%.

وبحسب نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025، تراجع معدل الإنجاب الكلي إلى 2.33 طفل لكل سيدة مقارنة بـ2.85 طفل لكل سيدة في مسح عام 2021، وهو ما يعكس استمرار التحسن في المؤشرات السكانية.

وتشير الإسقاطات السكانية إلى أنه في حال انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2032، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 117.8 مليون نسمة عام 2032، وإلى 130.7 مليون نسمة عام 2042.

وأظهرت بيانات الإحصاءات الحيوية خلال الفترة من 2017 إلى 2025 تراجع معدل المواليد من 26.8 مولودًا لكل ألف نسمة إلى 18.1 مولودًا لكل ألف نسمة، كما انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 12.4 لكل ألف نسمة عام 2025، وهو ما يعكس تباطؤ وتيرة النمو السكاني في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بسوق العمل، بلغ حجم قوة العمل من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر نحو 34.2 مليون نسمة خلال عام 2025، فيما سجل معدل البطالة 6.3%، وارتفع بين الإناث إلى 15.3% مقارنة بـ3.7% بين الذكور.

وأشار الجهاز إلى أن الدولة تنفذ خطة عاجلة للسكان والتنمية تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بحلول عام 2027 بدلًا من عام 2030، من خلال برنامج يمتد لـ1000 يوم ويركز على 73 منطقة حمراء تمثل نحو 27% من إجمالي سكان الجمهورية، بهدف تحسين المؤشرات السكانية والتنموية وتحويل تلك المناطق إلى مناطق أكثر تقدمًا على مستوى الخدمات والتنمية البشرية.