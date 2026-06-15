التعبئة والإحصاء: محافظة القاهرة تتصدر قائمة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم الاثنين الموافق 15 / 6 / 2026 "، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2025 " حيث بلغ :

إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام 586.1 الف عاملاً في عام 2025 مقابل 620.1 ألف عاملاً فى عام 2024 وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 5.5%

- بلغ عدد العاملين الذكور 515 الف عاملاً عام 2025 مقابل 544 ألف عاملآ عام 2024 بنسبة إنخفاض قدرها 5.3%

- بلغ عدد العاملات الإناث 71.1 الف عاملآ عام 2025 مقابل 76.1 ألف عاملاً عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 6.6%

- سجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 210.5 الف عاملاً بنسبة قدرها 35.9 % يليه قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 19.7 % ، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.9 % من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .

توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام 2025

ـ سجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 177 الف عامل بنسبة 30.3 % من اجمالي العاملين يليها محافظة الاسكندرية حوالي 55 الف عامل ثم الجيزة حوالي 36 الف عامل ثم الغربية حوالي 30 الف عامل واخيرا محافظة القليوبية حوالي 25 الف عامل .



ـ سجلت الوظائف التنفيذية اعلي معدل بنسبة 37.8% من اجمالي عدد العاملين ، في حين سجلت الوظائف المكتبية اقل معدل بنسبة 1.2 % من اجمالي عدد العاملين .