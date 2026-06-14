رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: ختان الإناث لن ينتهي بتشريعات

قال اللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،أثبتت الدراسات العالمية أن ختان الإناث لن ينتهي بتشريعات ويجب التعامل مع القضية بنشر الاعتقادات التي تنتقل من جيل إلى جيل.

وأضاف الجوهري خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث المسح دوره تقديم معلومات أكثر دقة وشارك الجهاز في البحث وقام المجلس القومي للمرأة بإعداد النتائج النهائية لهذا المسح.



وتابع البيانات ليست مجرد أرقام بل ركيزة أساسية ومدخلاً اساسياً أمام القيادات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لقياس التقدم المحقق ،وتتيح فهم أدق لتفكير الأسرة المصرية.