قررت جهات التحقيق حبس قائد سيارة "ملاكى" لطمس اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة بالإسكندرية.

اكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بطمس اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة "سارية التراخيص" وقائدها (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتلافى المخالفات المرورية.

تم التحفظ على السيارة.