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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أول الجمهورية يرد على جدل تفوق مدرسته بالكامل.. والأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس جامعة سوهاج: ارتفاع نسبة النجاح بكلية الطب إلى 51% مع استمرار تطبيق معايير دقيقة للامتحانات

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن نسبة النجاح بكلية الطب شهدت تحسنًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 25% عام 2024 إلى 46% عام 2025، ثم وصلت إلى 51% خلال العام الحالي.

معروفة بصناعة الأوائل.. أول الجمهورية يرد على جدل تفوق مدرسته بالكامل

كشف الطالب عبد الله، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، تفاصيل رحلته مع التفوق، مؤكدًا أن حصوله على المركز الأول جاء بفضل الله ثم الاجتهاد والدعم المستمر من أسرته ومعلميه، مشيرًا إلى أنه كان يخصص ما بين 6 و8 ساعات يوميًا للمذاكرة خلال فترة المراجعات والاستعداد للامتحانات.

التعليم ترد على جدل «أوائل فاقوس».. وتكشف حقيقة شكوى الطالبة مريم

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدرسة محل الجدل في مركز فاقوس، تضم عددًا من الطلاب المعروفين بتفوقهم، مشيرًا إلى أن تفوق طلابها معروف داخل المركز.

شعبة الصيادلة: مصر تنتج 4 مليارات عبوة دواء سنويا وتصدر بـ1.5 مليار دولار

أكد الدكتور محمد الهم، رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق الدواء المصري يعد من أكبر أسواق الدواء في إفريقيا والشرق الأوسط، مدعومًا ببنية صناعية قوية وقدرات إنتاجية متنامية جعلته يحتل مكانة متقدمة على المستوى العالمي.

استشاري صحة نفسية: التصوير العشوائي في الشوارع يؤدي إلى إيذاء النفس

أكد وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن التصوير العشوائي في الشوارع قد يؤدي إلى إيذاء النفس ويؤثر سلبا على الصحة النفسية.

مهاب مميش: الرئيس السيسي «دقيق» ومش بيسيب حاجة للظروف ويتابع كل المشروعات التنموية

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  يتابع كافة المشروعات التنموية بشكل جيد للغاية.

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. المحسوسة تصل إلى 42 درجة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

طالبة الصفر ريم محمد: مش عارفة ورقتي متبدلة ولا إيه.. وإزاي مجموعي 4%

قالت ريم محمد أحمد، طالبة الثانوية العامة، إنها منذ مرحلة KG وهي تتمتع بمستوى دراسي جيد وكانت من ضمن الطالبات المتفوقات، موضحة أنها عند إدخال رقم جلوسها لمعرفة النتيجة ظهرت لها نسبة 92%، وبعدها أغلق الموقع، قبل أن تتلقى اتصالات من زملائها يخبرونها بأن مجموعها 4%.

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