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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد المشككين في نتيجة الثانوية العامة بالسوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتشكيك في نزاهة نتيجة الثانوية العامة 2026 أو الإساءة إلى الطلاب المتفوقين دون سند من الواقع

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نحن بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من قام بنشر أو ترويج معلومات غير صحيحة تشكك في نزاهة نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب لجنة فاقوس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد أثارت نتيجة الثانوية العامة 2026 جدلا واسعا منذ لحظة إعلانها وإعلان قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 مساء أمس ، بعد أن تم الإعلان عن  حصول الطالب عبد الله محمود عمر محمد صابر من مدرسة فاقوس الثانوية الرسمية للغات المشتركة بمحافظة الشرقية على مجموع 100% ( 320 من 320 درجة ) ليكون بذلك هو الطالب الأول بشعبة علمي علوم.

حيث أثار حصول الطالب على 100% جدلا واسعا مما جعل رواد فيس بوك يبحثون عن تفاصيل نتيجته ونتيجة لجنته برقم الجلوس على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

واكتشف رواد فيس بوك أن لجنة الطالب الأول على الجمهورية الحاصل على 320 درجة ، كل طلابها حاصلين على مجاميع فوق الـ 90% ومعظمهم فوق الـ 95% ، بل وأن المدرسة كلها طلابها مجاميعهم تتراوح مجاميـع طلابها بين 91% : 100%

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بدء التشكيك ومطالب بالتحقيق

وعلى الفور طالب رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بفتح تحقيق ومراجعة نتائج لجنة الطالب الأول على علمي علوم ، بعد التشكك في وجود شبهة غش أدت لإرتفاع مجاميع طلاب هذه اللجنة بالتحديد .

أول رد من التعليم .. مفاجآة ترد على المشككين

 

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن تقارب نسب نجاح في نتيجة الثانوية العامة 2026 لعدد من طلاب مدرسة فاقوس الثانوية الرسمية للغات بمحافظة الشرقية، والتي شهدت تصدر الطالب عبد الله محمود المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم)

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة النتائج ومراجعتها، إلى جانب مراجعة النتائج الدراسية للطلاب خلال السنوات السابقة.

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. الطلاب التي تم تداول نتائجهم من المتفوقين دراسيًا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد أسفرت أعمال المراجعة عن أن الطلاب التي تم تداول نتائجهم من المتفوقين دراسيًا، حيث حققوا نتائج متميزة في مرحلة التعليم الأساسي، واستمر تفوقهم خلال الصفين الأول والثاني الثانوي.

لا يوجد غش 

كما قامت الوزارة بمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات داخل لجان المدرسة، بما في ذلك فحص محاضر الغش، ولم تُسفر أعمال المراجعة عن رصد أي حالات غش أو مخالفات أو إخلال بأعمال الامتحانات.

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