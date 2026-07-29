تعرف على آخر تطورات مفاوضات انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش

كشف الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو آخر تطورات مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سابونجو أوغلو إن انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش لا يزال معلقًا، في ظل عدم توصل جميع الأطراف إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وهو ما تسبب في توقف المفاوضات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الصحفي التركي أن رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، عقد اجتماعًا مع اللاعب خلال الساعات الماضية لمناقشة العروض المقدمة له من عدد من الأندية الأوروبية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن وجهته المقبلة.

وأشار إلى أن عرض بشكتاش يعد الأقوى من الناحية المالية بين العروض المتاحة أمام قائد منتخب مصر، مؤكدًا أن محمد صلاح لم يستبعد حتى الآن فكرة خوض تجربة جديدة في الدوري التركي.