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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمن الإيرانية: تفكيك 4 خلايا مرتبطة بالمخابرات الإسرائيلية والأمريكية واعتقال 15 من أفرادها

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تفكيك 4 خلايا عملياتية لمجموعات إرهابية تكفيرية، مع توقيف 15 إرهابيا آخرين في جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة الانباء الإيرانية “فارس”.

وذكرت المديرية العامة للأمن في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية أنه "استمرارا للعمليات الهجومية-الدفاعية التي تقوم بها كوادر وزارة الأمن الإيرانية في المديرية العامة للأمن بمحافظة سيستان وبلوشستان، تم رصد 4 خلايا منظمة عميلة تابعة لمجموعات إرهابية-تكفيرية موالية لأجهزة الاستخبارات الصهيوأمريكية المعادية، وذلك عند دخولها إلى البلاد، وقبل قيامها بأي عمل تخريبي، وفي سلسلة من العمليات التي نفذتها قوات الأمن بالمحافظة في مدن زاهدان تشابهار وإيرانشهر وخاش وتفتان ونيكشهر وقصرقند تم توقيف 15 شخصا من الأعضاء الرئيسيين لهذه الفرق العملياتية العميلة، كما تم ضبط عدد من أسلحة الكلاشينكوف مع الذخائر المرتبطة بها".

وأضافت: "كان هؤلاء المرتزقة الصهيوأمريكيون يخططون لتنفيذ مشاريع العدو المتمثل في زعزعة أمن المحافظة، ومهاجمة البنى التحتية الاقتصادية والخدماتية والقضائية وغيرها".

وتابعت: "نظرا لاستمرار محاولات العدو لزعزعة الأمن في المحافظة، فإن الأبعاد المختلفة لهذه الشبكات الإرهابية (من حيث الجهات المرتبطة بها محلياً وغير ذلك) لا تزال قيد المزيد من التحقيقات الأمنية".

ووقعت 4 فرق إرهابية أخرى في كمين كوادر وزارة الأمن الإيرانية وحافظي أمن المحافظة خلال شهر يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين وتوقيف 10 آخرين.

وزارة الأمن الإيرانية سيستان خلايا الأمن الفرق العملياتية

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