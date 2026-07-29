مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بمقدار (134.01) نقطة، ليصل إلى مستوى (10544.10) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.2) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (305) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (55) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وتراجعت أسهم (199) شركة.

وكانت أسهم شركات تكوين، وتبوك الزراعية، وأمريكانا، و(إم آي إس)، وسلوشنز، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جاز، والرياض، و(إس إم سي للرعاية الصحية)، والسعودية للطاقة، وإنتاج الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.98%) و(8.45%)، وكانت أسهم شركات أمريكانا، وبترو رابغ، والراجحي، والأهلي، والبحري، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأمريكانا، وبترو رابغ، والبحري هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (107.41) نقاط، ليصل إلى مستوى (21769.81) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (13) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.7) مليون سهم.