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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في مصر ختام الأربعاء 29 يوليو

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى
نتيجة الثانوية العامة 2026

استقرت أسعار الدولار في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الجاري؛ لتتداول تحت 51 جنيها بيعا وشراء.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبو ظبي الإسلامي وقناة السويس ليصل إلى:

سعر شراء: 50.70 جنيه.

سعر بيع: 50.80 جنيه.

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو:

سعر شراء: 50.68 جنيه.

سعر بيع: 50.78 جنيه.

وتساوى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، HSBC، التنمية الصناعية، العربي الإفريقي، الأهلي، المصري الخليجي، المصرف المتحد، نكست، مصر، ميد بنك، أبوظبي الأول، الأهلي الكويتي ليسجل نحو:

سعر شراء: 50.65 جنيه.

سعر بيع: 50.75 جنيه.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك فيصل الإسلامي، البركة والكويت الوطني  ليسجل:

سعر شراء: 50.63 جنيه.

سعر بيع: 50.73 جنيه.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك  بيت التمويل الكويتي، لنحو:

سعر شراء: 50.64 جنيه.

سعر بيع: 50.74 جنيه.

وبلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبو ظبي التجاري، الإسكندرية،كريدي أجريكول والتجاري الدولي CIB لنحو:

سعر شراء: 50.60 جنيه.

سعر بيع: 50.70 جنيه.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المصرف العربي نحو:

سعر شراء: 50.54 جنيه.

سعر بيع: 50.64 جنيه.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي عند:

سعر شراء: 50.40 جنيه.

سعر بيع: 50.50 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

سعر شراء: 50.64 جنيه.

سعر بيع: 50.78 جنيه.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

50.69 جنيه

سعر الدولار أسعار الدولار سعر الدولار اليوم الجنيه المصري الدولار

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