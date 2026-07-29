المركز القومي للبحوث ينضم رسميًا إلى "تحالف شنغهاي للابتكار في العلوم والتكنولوجيا الزراعية"

وجَّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، خالص التهنئة إلى علماء وباحثي وأعضاء المركز القومي للبحوث؛ بمناسبة انضمام المركز رسميًا إلى تحالف شنغهاي للابتكار في العلوم والتكنولوجيا الزراعية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وأكد قنصوة أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية المرموقة التي تتمتع بها المؤسسات البحثية المصرية، ويؤكد قدرتها على المنافسة والانخراط في التحالفات العلمية الدولية، بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على توسيع آفاق التعاون العلمي مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بما يعزز تبادل الخبرات، ويدعم نقل وتوطين التكنولوجيا، ويرفع من تنافسية البحث العلمي المصري؛ خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، والزراعة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أوضح رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور ممدوح معوض، أن انضمام المركز إلى تحالف شنغهاي للابتكار في العلوم والتكنولوجيا الزراعية؛ يأتي في إطار جهود المركز المستمرة لتعزيز التعاون العلمي الدولي، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا الزراعية؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات العالمية، وتعزيز دور البحث العلمي في دعم خطط التنمية.

وأشار إلى أن تحالف شنغهاي للابتكار في العلوم والتكنولوجيا الزراعية يُعد منصة إقليمية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الأمن الغذائي، وتطوير تقنيات الري الحديثة، وتبادل البذور والأبحاث المتقدمة، ودعم تطبيقات الزراعة الذكية، ونقل وتقاسم تقنيات الزراعة الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في المناطق الجافة، إلى جانب تسهيل نقل التكنولوجيا الحديثة، وبناء القدرات البشرية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، وتبادل الخبرات والكفاءات العلمية.

وأضاف أن عضوية المركز في هذا التحالف تمثل خطوة مهمة نحو توسيع شبكة الشراكات البحثية الدولية، وإتاحة فرص أكبر للباحثين للمشاركة في المشروعات البحثية المشتركة، والاستفادة من أحدث الممارسات والتقنيات العالمية، بما يسهم في تطوير حلول علمية مبتكرة للتحديات الزراعية، ويعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس المركز أن الدكتور ماهر فتحي عطية مثّل المركز القومي للبحوث في فعاليات المؤتمر السنوي للتحالف، الذي عُقد بمدينة شينغداو بجمهورية الصين الشعبية، حيث شارك في جلسات المؤتمر، وتسلم رسميًا شهادة عضوية المركز القومي للبحوث في التحالف؛ بما يؤكد الحضور الفاعل للمركز في المحافل العلمية الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة على المستوى العالمي.