قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026
ليست سلعة.. بلاتر يفتح النار على مشروع الفيفا
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع ويتكوف جهود خفض التصعيد في المنطقة
نبيل فهمي: الاعتداءات المتكررة على السعودية والأردن تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول
الجيش الإسرائيلي يقصف مسجداً في غزة بذريعة تخزين السلاح فيه
بعد تحرك البرلمان.. القانون يواجه بائعي السلع المغشوشة بعقوبات رادعة
كونكاكاف يفتح النار على الفيفا بسبب خطة إنفانتينو الاستثمارية
أسعار السجائر في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. آخر تحديث
القبض على طرفى مشاجرة في القاهرة
«شراكة مع القطاع الخاص للترفيق».. 5 قرارات عاجلة من مدبولي لتوفير الأراضي الصناعية
وزير الخارجية يؤكد لويتكوف رفض مصر استهداف دول الخليج والأردن
نائبة: الدبلوماسية المصرية تواصل دعم الاستقرار والحلول السلمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس اقتصادية القناة: نتطلع لتعزيز التعاون الاستثماري مع سلطنة عُمان

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير سلطنة عُمان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير سلطنة عُمان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
محمد الغزاوى
نتيجة الثانوية العامة 2026

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وشهد اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث سبل التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع سفير سلطنة عُمان بالقاهرة تعزيز التعاون 

وخلال اللقاء، أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يوفر منظومة متكاملة تربط بين الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، ويمنح المستثمرين مزايا تنافسية تدعم الإنتاج والتصدير والوصول إلى الأسواق العالمية. 

واستعرض جهود الهيئة في تطوير مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز جاهزية البنية التحتية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وأضاف وليد جمال الدين أن الهيئة تتطلع إلى توسيع التعاون مع الجانب العُماني، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها البلدان في بناء شراكات استثمارية مستدامة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها الصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، مؤكدًا أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في البلدين يمكن أن يسهم في دعم سلاسل الإمداد، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والعُماني.

ومن جهته، أكد  السفير عبد الله بن ناصر الرحبي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي ترتكز على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة. 

وأعرب عن تطلع الجانب العُماني إلى تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتنظيم زيارات ولقاءات لرجال الأعمال والشركات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات جديدة تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة.

جدير بالذكر أنه من المقرر تنظيم جولة ميدانية لوفد اقتصادي عُماني خلال الشهر المقبل داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ للاطلاع على المقومات الاستثمارية والبنية التحتية والمشروعات الصناعية القائمة، وبحث فرص التعاون والشراكة.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

أوسكار رويز

«قلت لأبو ريدة الراجل ده ما ينفعش».. أحمد العدوي يكشف أسرار الإطاحة بأوسكار روي

بيراميدز

انضمام مصطفى زيكو وكريم حافظ لمعسكر بيراميدز

جون إدوارد

المهدي سليمان يوجه رسالة لـ جون إدوارد

بالصور

صغرت 20 سنة .. سوسن بدر تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة

الدولار والريال السعودي بكام؟.. أسعار العملات الآن

أسعار العملات
أسعار العملات
أسعار العملات

الأسود ملك الألوان.. بشرى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد