حبس المتهمين في جريمة قتل شاب بالمنوفية علي ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين في وفاة شاب بالمنوفية علي ذمة التحقيقات

أكدت الأجهزة الأمنية أنه في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بالتعدي على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته بالمنوفية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 / الجاري تبلغ لمركز شرطة قويسنا بالمنوفية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول: (شقيق القائم على النشر "توفى إثر إصابته بشرخ بالجمجمة ونزيف بالمخ " ، نجل شقيق آخر لهما)، طرف ثان: (أحد الأشخاص ، 3 سيدات) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول أولوية تحميل ورق الكرتون من إحدى المناطق الصناعية الكائنة بدائرة المركز ، قام خلالها الأول من الطرف الثانى بالتعدي على شقيق القائم على النشر باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته مما أدى إلى إحداث إصابته التى أودت بحياته "أمكن ضبطه والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى" ، وقام على إثر ذلك (4 أشخاص من أهلية المتوفى) بإضرام النيران بكمية من الورق على جانب أحد الطرق بدائرة المركز فى محاولة لترهيب أهلية مرتكب الواقعة ، أمكن ضبطهم.