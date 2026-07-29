نقل الكهرباء توقع اتفاقية شراء طاقة لإنشاء محطة رياح بالزعفرانة

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اتفاقية شراء الطاقة لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 869 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة الرياح التي تنفذها الشركة بقدرة 869 ميجاوات، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال عام 2028، بما يدعم زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، ويعزز استقرار الشبكة القومية الموحدة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمواصلة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة النظيفة، بما يحافظ على كفاءة واستقرار الشبكة القومية.

وأضافت أن الشركة تواصل تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير شبكة النقل، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة ونقل إنتاجها إلى مراكز الأحمال، بما يدعم مستهدفات الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2030، وفقًا لاستراتيجية الطاقة المستدامة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.