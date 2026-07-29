نتنياهو يرفض عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني في واشنطن

أفادت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن مصادر مطلعة بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال زيارتهما إلى واشنطن هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن أحد مصادرها أن مكتب زيلينسكي بادر بالتواصل مع مكتب نتنياهو لترتيب اللقاء، إلا أن "الجانب الإسرائيلي لم يرد على الطلب".

وفي المقابل، أوضح مصدر أوكراني لـ"هآرتس" أن المبادرة لعقد الاجتماع جاءت من مكتب نتنياهو، لكن بعد موافقة مكتب زيلينسكي، لم يتلق أي رد من الجانب الإسرائيلي حتى 28 يوليو، عندما أبلغ مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس الوزراء لن يتمكن من لقاء زيلينسكي بسبب ضيق الوقت.

وأضافت "هآرتس" أن مكتب نتنياهو رفض التعليق على هذه التقارير.

وفي 28 يوليو عقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اجتماعين منفصلين في البيت الأبيض مع نتنياهو وزيلينسكي، وبعد ذلك، حضر الاثنان في اليوم نفسه مراسم جنازة السيناتور ليندسي غراهام، حيث اقترب زيلينسكي من نتنياهو وتبادلا بضع كلمات مقتضبة، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر لقاء بين نتنياهو وزيلينسكي يعود إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، كما ذكّرت بأن زيلينسكي حاول ترتيب زيارة لإسرائيل كبادرة تضامن، لكن طلبه قوبل بالرفض.