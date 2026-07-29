خوفا من انتقام إيران.. الموساد يحذر كبار وزرائه من خطر داهم

أصدر جهاز الموساد الإسرائيلي تعليمات جديدة وصارمة لقادة الكيان الصهيوني، حيث تلقى الوزراء وكبار المسؤولين تحذيرات أمنية بشأن محاولات اغتيال محتملة.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، نقلاً عن موقع "راشا تودي"، أن وزراء وكبار مسؤولي الكيان الصهيوني تلقوا تحذيرات أمنية من جهاز الموساد بشأن محاولات اغتيال محتملة.

وكشف موقع "يديعوت أحرونوت" عن تحذير عام تم إرساله إلى القادة الحاليين والسابقين حول احتمال استهدافهم.

وقررت منظمة الأمن الداخلي الصهيونية (شاباك) تعزيز الحماية الأمنية لقادة الكيان، والتوصية لهم بـ"تغيير أنشطتهم اليومية المعتادة" واتخاذ تدابير احترازية صارمة.

ويُظهر هذا الإجراء حالة التأهب القصوى في المؤسسات الأمنية للكيان الصهيوني.

في هذا السياق، قامت أجهزة الاستخبارات في تل أبيب بتغيير موقع إقلاع طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رحلته إلى واشنطن، من مطار "بن جوريون" إلى القاعدة الجوية "نيفاتيم"، وطبقت إجراءات أمنية شديدة السرية بشأن أوقات الإقلاع ومسارات الرحلة.

كما تم اتخاذ تدابير أمنية متزايدة في أمريكا، بسبب تزايد التهديدات ضد المجرمين الأمريكيين والصهاينة.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في 9 يوليو أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي نصح دونالد ترامب باستخدام الطائرة القديمة "آير فورس وان" للسفر من تركيا كإجراء احترازي، بدلاً من الطائرة الجديدة التي كانت قطر قد أهدتها له.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" لاحقاً أن استبدال الطائرات جاء بعد أن تلقى المسؤولون الأمريكيون معلومات من تل أبيب حول مؤامرة اغتيال محتملة لترامب.