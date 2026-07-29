مقتل 4 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان

أعلنت مصادر أمنية في باكستان مقتل أربعة مسلحين خلال عملية أمنية نفذتها قوات الشرطة وإدارة مكافحة الإرهاب في مقاطعة "سوات" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأفادت المصادر - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم /الأربعاء/ - بأن قوات الأمن شنت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في منطقة "رشيد سار" بالمقاطعة، مشيرة إلى أن العملية لا تزال جارية وستستمر حتى القضاء التام على المسلحين.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".