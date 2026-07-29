بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

أكد الإعلامي محمد شبانة وجود تحركات داخل النادي الأهلي لحسم قائمة الفريق النهائية قبل انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد في إسبانيا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "كباكا، وكريم الدبيس، وأحدم رضا مستمرون مع الأهلي، بعد الجلسة التي عقدها المدير الفني حسين عموتة مع إدارة النادي".

وأضاف: "مصطفى العش وعمر كمال عبد الواحد، ومحمد مجدي أفشة، سيرحلون عن الفريق، وعمر الساعي، لم يُحسم حتى الآن، في انتظار القرار النهائي من الجهاز الفني".

وتابع: "جراديشار بات قريبًا من الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا، بينما يميل الأهلي إلى إعارة رضا سليم إلى المصري، على أن يتحمل النادي البورسعيدي جزءًا من راتب اللاعب".

وأشار إلى أن: "إمام عاشور، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، مطالبون بتجديد عقودهم قبل السفر إلى معسكر إسبانيا، ولا توجد أي أزمة في مفاوضات التجديد".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الأهلي لا يمانع رحيل إمام عاشور، ولكن مقابل 8 ملايين دولار".