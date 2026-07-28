برشلونة يدرس خوض مباراة ودية في المغرب لتعزيز حضوره العالمي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يدرس إمكانية إقامة مباراة ودية على الأراضي المغربية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطته لتعزيز الانتشار العالمي للنادي وتحقيق عوائد مالية إضافية.

ووفقًا لما كشفه الصحفي أشرف بن عياد، فإن إدارة برشلونة تدرس الفكرة حاليًا، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد الانتهاء من كافة الترتيبات التنظيمية والتجارية الخاصة بالمواجهة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية النادي الكتالوني لتوسيع قاعدة جماهيره خارج أوروبا، والاستفادة من الأسواق العالمية من خلال إقامة مباريات ودية في دول مختلفة.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد المباراة المحتمل أو الفريق الذي سيواجه برشلونة في حال تم الاتفاق على إقامة اللقاء في المغرب.