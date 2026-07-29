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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف كواليس رحيل جون إدوارد عن الزمالك

جون إدوارد
جون إدوارد
محمد سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف الإعلامي إيهاب الكومي أن الجلسة التي جمعت حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بجون إدوارد، المدير الرياضي، لم تسفر عن حسم أي اتفاق، مؤكدًا أن موقف الأخير لا يزال غامضًا في ظل عدم التوصل إلى تفاهم بشأن استمراره داخل القلعة البيضاء.

وقال الكومي، خلال تقديمه برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن كل السيناريوهات لا تزال مطروحة، مشيرًا إلى أن جون إدوارد قد يرحل عن منصبه كمدير رياضي للزمالك بسبب عدم الوصول إلى اتفاق نهائي، وهو ما يزيد من حالة الغموض التي تحيط باستعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأضاف الكومي أنه تواصل مع أحد المسؤولين الكبار داخل نادي الزمالك، متسائلًا عن موعد بدء تحضيرات الفريق للموسم المقبل، في ظل استمرار حالة الترقب، مؤكدًا أن جماهير الزمالك هي الطرف الأكثر تضررًا من تأخر حسم الملفات الإدارية والفنية، بقوله: "جماهير الزمالك هي التي تحترق".

جون إدوارد رحيل جون إدوارد الزمالك رئيس نادي الزمالك حسين لبيب

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