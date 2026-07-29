فابريجاس يحذّر: «كومو» قد يخوض دوري أبطال أوروبا بقائمة من 17 لاعبًا فقط

حذّر الإسباني سيسك فابريجاس، المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، من أزمة قد تواجه فريقه خلال مشاركته المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الخاصة بقوائم اللاعبين.

وأوضح فابريجاس أن نقص عدد اللاعبين الذين تخرجوا في أكاديمية النادي قد يجبر كومو على خوض البطولة بقائمة محدودة تضم بين 16 و17 لاعبًا فقط.

وقال مدرب كومو: "لدينا قيود في قائمة اليويفا، وبناء أكاديمية قوية يحتاج إلى وقت، لا يمكن إنجاز الأمر خلال عامين أو ثلاثة".

ويأتي ذلك بعد الصعود السريع للفريق الإيطالي، الذي انتقل من دوري الدرجة الثانية قبل موسمين فقط إلى المشاركة في دوري الأبطال عقب احتلاله المركز الرابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وأكد «فابريجاس» رضاه عن الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، مثل ماتيا ليبرالي ولويس ميلا وكايكي، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في تعويض رحيل بعض العناصر المهمة.

كما أشاد المدرب الإسباني بقرار عودة روبرتو مانشيني لتدريب منتخب إيطاليا، مؤكدًا إعجابه بفلسفته التدريبية وقدرته على تحقيق النجاحات، خاصة بعد تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا.