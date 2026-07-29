أخبار الوادي الجديد: المحافظ تقدّم التهنئة لمدير أمن الوادي الجديد .. وتكرّم مدير إدارة المرور السابق

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

بمناسبة تجديد الثقة

محافظ الوادي الجديد تقدم التهنئة لمدير أمن الوادي الجديد

قامت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بزيارة لمقر مديرية أمن الوادي الجديد لتقديم التهنئة للسيد اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، واللواء علي العاصي نائب مدير الأمن، بمناسبة تجديد الثقة لسيادتهما، ضمن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2026، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، بحضور عددٍ من القيادات الأمنية.



من جانبها، قدمت المحافظ التهنئة لجميع القيادات الأمنية بالمحافظة الذين شملتهم الحركة، متمنيةً لهم التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم، مؤكدةً استمرار التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويحافظ على أمن واستقرار المحافظة، ومثمّنةً الدور الوطني لرجال الشرطة في ترسيخ دعائم الأمن، وحماية مقدرات الدولة وتوفير المناخ الآمن لخدمة المواطنين.

تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله بالمحافظة

محافظ الوادي الجديد تكرم مدير إدارة المرور السابق

كرّمت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، العميد طارق فائق مدير إدارة المرور السابق والذي تم تعيينه مديراً لإدارة المرور بمحافظة أسوان، وذلك عقب الإعلان عن حركة التنقلات السنوية لقيادات وزارة الداخلية.

وخلال اللقاء، أعربت المحافظ عن خالص تقديرها لجهود مدير إدارة المرور السابق خلال فترة توليه المسئولية، مشيدةً بالتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية في دعم الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق، متمنيةً له التوفيق في مهام عمله الجديد.

67 محضرًا حصيلة حملات تموينية على 139 منشأة بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 67 محضرًا تموينيًا، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة السلع المعروضة، وحماية المواطنين من المخالفات التموينية.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان لها صباح اليوم الأحد، إن الحملات نُفذت خلال الفترة من 19 إلى 25 يوليو الجاري، وشملت تنفيذ 15 حملة تفتيشية، جرى خلالها المرور على 139 منشأة تموينية وتجارية بمختلف الأنشطة، لضمان الالتزام بالاشتراطات والقرارات المنظمة للتداول والعرض.

وأضافت وكيل تموين الوادي الجديد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 64 محضرًا بالأسواق، تنوعت بين مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وطرح سلع مجهولة المصدر، وبيع منتجات منتهية الصلاحية، فيما تم تحرير 3 محاضر بقطاع المخابز بسبب مخالفات شملت نقص وزن الرغيف، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الالتزام بالنظافة، وعدم وجود لوحة إعلانية.

وأوضحت وكيل وزارة التموين أن إجمالي المحاضر التي حررها مفتشو المديرية خلال الأسبوع بلغ 67 محضرًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت أن الحملات الرقابية مستمرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، والتصدي للممارسات المخالفة، داعية المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو غرفة عمليات المديرية، بما يسهم في تعزيز الانضباط وحماية حقوق المستهلكين.