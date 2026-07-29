فرحة بالدموع.. الطالب حسين محمد التاسع على الجمهورية بالثانوية العامة: «سألتحق بالهندسة.. وأهلي سر تفوقي|فيديو وصور

شهدت قرية كفر الديب التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة الغامرة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تفوق الطالب حسين محمد حسين السيد بحصوله على المركز التاسع علي مستوي الجمهورية ضمن اوائل الثانويه العامه عقب اعتمادها من جهه وزير التربية والتعليم.

فرحة وسعادة وزغاريد



"سألتحق بكلية الهندسة وأهلي سر تفوقي" بتلك الكلمات أعرب الطالب المتفوق حسين عن فرحته بحضن عميق لوالديه وسط بكار بالدموع الفرحة مشيرا بقوله "أزمات مرضي واصابتي بالسكر كانت معاناة عصيبة وزملائي وقفوا جنبي كتير الحمد لله" .

حلم الالتحاق بكلية الهندسة

في المقابل اوصي والدي الطالب المتفوق بالضرورة مواصلة النجاح الدراسي والعملي مستقبلا مشيرين بقولهما "لازم تشارك في بناء مصر وتكون بار بأهلك واخواتك وتتباهي لهم".

وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية قد أجري اتصالات هاتفية بأبناء المحافظة الذين حصدوا مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، مقدمًا لهم خالص التهنئة ولأسرهم، ومشيدًا بما حققوه من إنجاز مشرف يُضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها أبناء الغربية عامًا بعد عام، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس ما يمتلكه شباب المحافظة من عزيمة وإصرار وقدرة على تحقيق التميز في مختلف المجالات.

تهنئة محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن هذا التفوق يُعد ثمرة سنوات من المثابرة والاجتهاد، ويجسد ما تزخر به الغربية من نماذج شبابية واعدة تستحق كل الدعم والرعاية، مشيرًا إلى أن المحافظة تفخر بما حققه أبناؤها من نتائج مشرفة رفعت اسم الغربية عاليًا بين محافظات الجمهورية، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المتفوقين ورعاية المتميزين باعتبارهم الثروة الحقيقية لمستقبل الوطن.

وأوضح محافظ الغربية أن قائمة أوائل الجمهورية من أبناء المحافظة ضمت الطالب أدهم طارق صالح عبدالحميد محمود، الحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم) من إدارة شرق طنطا التعليمية، والطالب حسين محمد حسين السيد، الحاصل على المركز التاسع على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (رياضيات) من قرية كفر الديب التابعة لمركز زفتى، والطالبة أفنان مؤمن محمد فتحي صادق، الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية من إدارة شرق طنطا التعليمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز الذي يقدمه أبناء الغربية في مختلف المجالات التعليمية.

دعم الأسر والطالبات والطلاب المتفوقين

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ستظل داعمة لكل طالب مجتهد ومتفوق، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، موجهًا التحية والتقدير لأسر الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية، لما بذلوه من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا النجاح المشرف، متمنيًا أن يواصل أبناء الغربية مسيرة التفوق والتميز بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.