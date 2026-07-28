محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق سنباط– شرشابه ويوجه بسرعة الإنجاز

أجرى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية لتفقد أعمال رصف طريق سنباط–شرشابه بمركز زفتى، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، والوقوف على معدلات التنفيذ ميدانيًا، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الأعمال وفق أعلى المواصفات الفنية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين زيدان رئيس مركز ومدينة زفتى، والمهندس سيد عبد المجيد مدير مديرية الطرق والنقل بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وتابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بالطريق، الذي يبلغ طوله 2.5 كيلومتر وعرضه 8 أمتار، ويجري تنفيذه بواسطة مديرية الطرق والنقل بالغربية بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، حيث اطلع على نسب التنفيذ ومراحل العمل، موجهًا بسرعة الانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن تقديم طريق آمن ومستدام يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن طريق سنباط–شرشابه يمثل أحد المحاور المرورية المهمة التي تعزز الربط بين مجلس قروي سنباط وطريق زفتى–المحلة الكبرى وصولًا إلى مجلس قروي شرشابه وقرى مركز السنطة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحسين انسيابية التنقل بين القرى، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف المراكز والمدن، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة.

تحسين الخدمات

وشدد محافظ الغربية على أن المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات تمثل نهجًا ثابتًا لضمان انتظام العمل وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في إنشاء شبكة طرق أكثر كفاءة وأمانًا، تدعم حركة المواطنين وتواكب متطلبات التنمية في مختلف أنحاء الغربية.