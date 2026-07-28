في اتصال هاتفي.. وزيرا خارجية السعودية والأردن يؤكدان على حرية الملاحة البحرية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما بحثا سبل تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التشديد على حماية حرية الملاحة البحرية، وضمان انسيابها وفق أحكام القانون الدولي.

وأكد الجانبان رفض الاعتداءات الإيرانية والأنشطة التابعة لها في اليمن والعراق، وما تمثله من تهديد لأمن السعودية ودول المنطقة، مشددَين على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية.

كما سبق وتلقَّى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية تعزيز التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.